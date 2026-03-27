Elezioni 2026: la mappa del voto in Gallura, dai paesi ai piccoli borghi

Chi sono i candidati sindaci nei comuni della Gallura.

In Gallura sono tredici i comuni chiamati al rinnovo delle amministrazioni per la tornata elettorale del 2026. Le votazioni si svolgeranno domenica 7 e lunedì 8 giugno nei centri di Aggius, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, La Maddalena, Luogosanto, Monti, Oschiri, Padru, Sant’Antonio di Gallura, Santa Teresa Gallura, San Teodoro e Tempio Pausania. Di seguito viene riportato il quadro aggiornato dei candidati e delle liste che hanno ufficializzato la propria partecipazione alla corsa elettorale.

La Maddalena.

La corsa elettorale a La Maddalena si restringe a un confronto diretto tra il sindaco uscente Fabio Lai e lo sfidante Stefano Cossu. Quest’ultimo guida una lista civica nata dal confronto tra vari movimenti isolani e orientata allo sviluppo locale oltre le logiche di partito. La squadra di Cossu schiera figure di rilievo come il primario Vincenzo Bifulco e i consiglieri di opposizione Francesco Vittiello e Roberto Zanchetta. Fabio Lai punta sulla continuità amministrativa contando sulla sua vice Federica Porcu, e sulla maggioranza.

Tempio Pausania.

A Tempio i candidati sono cinque. Fabrizio Carta per la lista Tempio Ritorna Città. Nella squadra il medico Giuseppe Satta ed è sostenuta dall’Alleanza di Sinistra per Tempio di Nicola Comerci. Il sindaco uscente Gianni Addis si ripresenta con la sua squadra di governo, supportato anche da una lista legata al Partito Democratico dove compare il nome di Mario Addis.

Il suo principale sfidante è l’ex sindaco e assessore regionale Andrea Biancareddu, che torna in campo alla guida di un nuovo gruppo dopo un lungo lavoro di preparazione. Si è candidato anche l’ex sindaco Romeo Frediani, che si ricandida per rappresentare l’area storica della sinistra. Tra i sostenitori c’è l’ex assessore Angelo Cossu,

Si aggiunge Gianna Masu, dirigente comunale, che propone una lista di rottura composta esclusivamente da dodici giovani Roberto Satta, Edi Baldino, Susanna Careddu, Claudia Baltolu, Daniela Giua, Caterina Fresi, Fortunato Lucente, Carlo Menicucci, Marco Petita, Maria Rosaria Spano e Brunella Manconi.

Santa Teresa.

A Santa Teresa Gallura si delinea una sfida a tre per le prossime elezioni comunali. Oltre alle liste dell’ex sindaco Stefano Pisciottu e della sindaca uscente Nadia Matta, si è aggiunta una nuova formazione composta da imprenditori, operatori turistici e rappresentanti politici di Lega, Fratelli d’Italia e PSd’AZ. Il gruppo sottolinea la necessità di superare vecchie logiche di gestione politica e invita cittadini, gruppi civici e altre realtà politiche a unirsi a chi si sente escluso dalle attuali dinamiche amministrative.

Monti.

Per Monti le elezioni comunali di Monti del 7 e 8 giugno vedranno la sfida tra due liste civiche per succedere al sindaco uscente Emanuele Mutzu. La lista Insieme per Monti, espressione della maggioranza attuale, candida Salvatore Loi, giovane sportivo alla prima esperienza amministrativa che punta su un mix di rinnovamento e continuità. A contendergli la guida del paese è Luisella Murgia per la lista Monti futura, anche lei giovane lavoratrice al debutto politico, che propone un progetto basato sulla partecipazione diretta dei cittadini e sul legame profondo con il territorio. entrambe le squadre puntano su simboli identitari per rappresentare la comunità locale.

Luogosanto.

Il sindaco uscente Agostino Pirredda punta al terzo mandato consecutivo per completare i progetti avviati a Luogosanto. Il suo programma si focalizza sulla valorizzazione del patrimonio storico e religioso, sul turismo sostenibile e su opere pubbliche chiave come il restauro della Basilica, l’apertura dell’asilo nido e la riqualificazione delle scuole. La sua candidatura rivendica la stabilità economica raggiunta e la stretta collaborazione con le associazioni locali per lo sviluppo del territorio.

Sant’Antonio di Gallura.

Il sindaco uscente di Sant’Antonio di Gallura, Carlo Duilio Viti, si ricandida alla guida di una lista che unisce amministratori esperti e giovani. Il programma punta sulla continuità e sul completamento di opere chiave: una casa di riposo, la piscina comunale, la valorizzazione del lago del Liscia e un nuovo parco urbano da 600 mila euro. Tra le priorità figurano anche il rifacimento delle strade e il potenziamento dei servizi sociali e turistici. La sua lista comprende Giovanni Pittorru, Lucia Pirina, Christian Filippeddu, Vanni Deiana, Paola Scanu, Giovanna Ruiu, Gavino Calzoni, Gian Michele Marras, Marcuccia Petrassu e Antonello Abeltino, Matteo Deiana e Noemi Piu.

San Teodoro.

La sindaca uscente di San Teodoro, Rita Deretta, è candidata guida della lista Innoviamo San Teodoro. L’obiettivo principale è dare continuità al lavoro svolto, puntando sulla trasparenza e sulla partecipazione democratica per non interrompere la crescita del territorio. Tra i traguardi rivendicati spicca l’apertura del primo lotto del porto turistico, insieme a numerosi investimenti in ambito sociale, culturale e sportivo. La squadra, rimasta unita nonostante un mandato definito faticoso ma emozionante, è ora impegnata nella definizione del nuovo programma elettorale aperto al confronto con tutti i cittadini.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui