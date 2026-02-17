In Gallura 13 Comuni si preparano al voto per le Amministrative 2026

La Gallura si prepara alle Amministrative del 2026

Non solo referendum nel 2026, in Gallura poco più di un elettore su quattro sarà chiamato presto alle urne anche per le Amministrative. In primavera saranno numerosi i comuni galluresi chiamati al voto, in un contesto che intreccia dinamiche locali e scenari regionali più ampi.

I 13 Comuni al voto

Sono 13 i comuni interessati, coinvolgendo circa 45mila aventi diritto al voto.

I comuni coinvolti sono:

Aggius, Berchidda, Bortigiadas, Buddusò, La Maddalena, Luogosanto, Monti, Oschiri, Padru, Sant’Antonio di Gallura, Santa Teresa Gallura, San Teodoro e Tempio Pausania: realtà diverse per dimensioni e vocazione, ma accomunate dalla necessità di rinnovare o confermare le proprie amministrazioni.

Il voto amministrativo si inserisce in un quadro più ampio che vede il 2026 come un anno di passaggio strategico per l’intera Sardegna, con consultazioni che potranno incidere sugli equilibri politici regionali e sulle prospettive di sviluppo dei territori.

In Gallura, area che negli ultimi anni ha vissuto trasformazioni profonde legate al turismo, alle infrastrutture e alla gestione del territorio, le elezioni rappresentano un banco di prova importante per misurare il rapporto tra cittadini e istituzioni.

I temi sul tavolo sono tanti: governo del territorio, servizi, sanità, trasporti, tutela ambientale e sviluppo sostenibile.

Questioni che, nei piccoli comuni come nei centri più strutturati, richiedono risposte concrete e una visione capace di coniugare identità locale e necessità dei cittadini.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui