Forza Italia ottiene più della metà dei voti del centrodestra.

Dopo la grande festa nel centrodestra per la riconferma del sindaco Settimo Nizzi, tra i partiti gioisce anche Forza Italia per il risultato delle elezioni di Olbia.

Forza Italia da sola conquista il 27,87% e con 7.793 voti raccoglie più della metà delle preferenze del centrodestra. Un grande risultato quello del partito di Silvio Berlusconi. Proprio il Cavaliere era intervenuto al telefono durante il comizio di chiusura della campagne elettorale del sindaco Settimo Nizzi: “Credo che i tuoi concittadini abbiano chiaro quello che tu hai fatto per la tua città, una città che tu ami con tutto il cuore – aveva commentato Berlusconi – . Penso che a Olbia non possa esserci un sindaco migliore e più capace di te”.

Una riconferma dopo 5 anni per Forza Italia che al primo turno delle scorse elezioni del 2016 aveva raggiunto il 17,07% con 4.916 voti: è bene specificare però che in quell’occasione i candidati a sindaco erano addirittura 4. Anche in quel caso comunque era risultato il primo partito cittadino, staccando il Movimento 5 Stelle (16,29%) e il Partito Democratico (15,33%)