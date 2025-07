Elezioni provinciali e metropolitane 2025: fissata la data

Le elezioni provinciali e metropolitane in Sardegna si terranno il 29 settembre.

La Regione Sardegna, con il Decreto Presidenziale n. 70 del 31 luglio 2025, ha ufficialmente indetto le elezioni per i Presidenti e i Consigli delle Province e delle Città Metropolitane. La data fissata è il 29 settembre 2025. Si tratta di un appuntamento elettorale che assume un valore storico per la provincia Gallura Nord Est Sardegna e per la Città Metropolitana di Sassari, chiamate a scrivere una nuova pagina nella loro storia istituzionale.

Il decreto dà avvio al processo elettorale, sancendo la fine del lungo periodo di commissariamento che ha interessato la neonata Provincia Gallura. Saranno i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni a eleggere direttamente i propri rappresentanti nei rispettivi organi provinciali e metropolitani, in base al peso demografico dei Comuni stessi in conformità con la legge Delrio.

In particolare i 26 Comuni della Provincia Gallura Nord Est Sardegna, tra cui Olbia, Tempio Pausania, Arzachena e Golfo Aranci, saranno chiamati a eleggere Presidente e Consiglio provinciale esprimendo 10 seggi; i 66 Comuni della Città Metropolitana di Sassari, che ora non comprendono più la Gallura, disporranno di 14 seggi.

La separazione della Gallura dalla vecchia Provincia di Sassari è un passaggio recente che ha importanti ripercussioni operative e normative: con 158.923 abitanti la Gallura assume una dimensione autonoma che comporterà una nuova distribuzione delle risorse regionali e una diversa gestione dei servizi condivisi, come sanità, trasporti e rifiuti.

È doveroso riconoscere, in questo quadro, l’impegno concreto dei presidenti uscenti della Città Metropolitana di Sassari Gavino Arru e della provincia Gallura Gaspare Piccinnu, che, pur operando in contesti normativi fragili e sotto regime commissariale, hanno garantito una presenza istituzionale costante e responsabile. Emblematico per la provincia Gallura il caso della strada di Monte Pino: una ferita ancora aperta nel cuore del territorio, sulla quale Piccinnu, che non potrà candidarsi alla presidenza, si è speso con determinazione, mantenendo alta l’attenzione pubblica e politica.

Per la Gallura si tratta della prima elezione democratica dopo la costituzione della nuova Provincia, con un valore simbolico e pratico elevatissimo: la comunità locale consoliderà la propria autonomia e identità politica, uscendo definitivamente dalla sfera d’influenza sassarese.

Per Sassari, invece, la sfida è quella di ricostruire un progetto metropolitano coerente e unitario, nonostante il ridimensionamento territoriale e demografico.

Le schede elettorali avranno colori diversi, in base al numero degli abitanti: da 1.000 a 3.000 abitanti → arancione, da 10.000 a 20.000 abitanti → verde, da 50.000 a 100.000 abitanti → giallo, comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti → marrone.

Questa classificazione serve per l’indice di ponderazione del voto, cioè il peso del voto dei rappresentanti in base alla fascia demografica del loro comune.

Fino ad oggi la mobilitazione politica e civica appare debole, pertanto la sfida per le prossime settimane sarà anche quella di accendere l’interesse e la partecipazione intorno a queste elezioni, affinché non restino una semplice formalità, dato che i cittadini non sono chiamati direttamente al voto.

In conclusione, le elezioni provinciali e metropolitane del 2025 rappresentano un vero e proprio test di maturità istituzionale per la Sardegna: la Gallura avrà la possibilità di affermarsi come territorio autonomo, con una governance che risponda realmente alle esigenze locali e Sassari dovrà dimostrare di saper riorganizzare la propria funzione metropolitana senza il “traino” del Nord-Est. La Regione è chiamata a garantire trasparenza, regole certe e sostegno a questa delicata transizione.

Solo così si potrà avviare una nuova stagione di governance territoriale, capace di valorizzare le specificità locali nel contesto più ampio dell’isola.

