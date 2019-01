I candidati per le elezioni regionali della Sardegna.

Gli ultimi nodi saranno sciolti, per forza, entro le ore 20 di questa sera. È il termine ultimo che i partiti avranno per la presentazione delle liste per i candidati consiglieri alla Regione. Defezioni, incomprensioni e guerre intestine tra i partiti dovranno essere risolte definitivamente. Una situazione che, a poche ore dalla scadenza dell’appuntamento elettorale, appare complicata in tutta la Sardegna.

Sono diverse le posizioni da chiarire. E probabilmente non basterà la mediazione dei capi politici regionali a derimere le ultime controversie. Per cui non è escluso un atto di forza direttamente da Roma. Al momento, le uniche candidature certe in Gallura sono quelle del Partito dei sardi e del Movimento 5 Stelle. Gli altri partiti stanno presentando le liste in queste ore.

(Visited 125 times, 125 visits today)