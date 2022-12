Emma si prepara al concerto a Olbia e fa una confessione intima

La confessione choc di Emma Marrone.

Emma Marrone si prepara al concerto di Capodanno a Olbia. La città ha scelto lei per l’inaugurazione dell’anno nuovo e i fan non vedono l’ora di vederla esibirsi al Molo Brin. La cantante salentina sui social ha fatto sapere di essere entusiasta a cantare al concertone di fine anno in città, dicendo “Sarò a Olbia, a spaccare tutto sul mio palco”, ma rivolgendosi ai fan ha fatto anche confessioni più intime.

“Non faccio sesso da un anno”, ha detto l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi. “L’ultima volta che ho fatto l’amore? Dicembre scorso, quasi un anno fa”, ha rivelato l’artista, che poi ha ironizzato: “Lo so, male. Anzi, malissimo”. La Marrone dopotutto è amata, oltre per la sua voce, anche per la sua schiettezza, non prendendosi mai sul serio nonostante fosse una delle poche artiste musicali italiane con una carriera ancora in ascesa.

La Marrone sta anche cercando di riprendersi dal lutto che l’ha colpita nel mese di settembre, dopo la morte del padre Rosario. Un periodo di dolore che sta affrontando con la grinta, ma anche mettendosi a nudo con i suoi fans.

