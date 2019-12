En?gma pubblica il nuovo video.

Test* di M*rda è il titolo del nuovo singolo prodotto da Kaizèn e del rapper di Olbia En?gma e video firmato Corrado Perria, che accompagna la pubblicazione in digitale di Dedalo (remake).

L’EP Dedalo che è stato rilasciato per la prima volta nel 2015, è ora disponibile sulle piattaforme digitali in una versione arricchita e aggiornata. Rispetto alla pubblicazione originale che conteneva sette tracce, questa nuova versione aggiunge oltre all’inedito Test* di M*rda, anche Minerva, Fotte Nada e Novantanoveproblemi oltre alle tracce originali rinnovate e rivisitate, grazie alle strumentali di Anagogia, DJ Shocca, Frank Sativa, Roofio, Bassi Maestro, Noia, 3D, Parix Hilton, Valentini e Dr. Wesh.

Come da lui stesso dichiarato attraverso i suoi canali social, questa pubblicazione rappresenta per En?gma la chiusura di un ciclo di lavoro che ha portato l’artista a pubblicare ben cinque progetti dal 2016 a oggi. Si aprirà ora per l’MC sardo una nuova fase dedicata alla scrittura autoriale e al tele giornalismo sportivo, entrambe passioni che coltiva da tempo.

