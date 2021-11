Una nuova enoteca a Olbia.

Aprirà tra poco in Gallura, e più precisamente ad Olbia, una enoteca unica nel suo genere, in particolare unica rispetto a quello che ha offerto sin ora il mercato Gallurese. La volontà di Mr. Gabriel, così si chiamerà il punto vendita che aprirà al pubblico, è quella di offrire uno spazio di visibilità e commercio anche alle piccole realtà vitivinicole e dell’agro alimentare sarde e non solo.

Sugli scaffali dello shop troveranno posto in primis le piccole aziende e poi i grandi Marchi, si vuole dare risalto a tutto il patrimonio vitivinicolo Sardo, ma in oltre 300 metri quadrati di esposizione troveranno spazio anche tutte le altre regioni italiane e le tutte le nazioni d’interesse didattico per il mondo enologico. Non si troveranno solo i grandi vini come il Barolo, l’Amarone o il Brunello ma anche quelli minori, come la Tintilia del Molise, l’Albana della Romagna o addirittura la Retsina Greca, in questo modo si offrirà l’opportunità ad appassionati, wine Lover, scuole alberghiere, Associazioni di categoria di poter avere un punto di riferimento dove potersi approvvigionare sull’intero patrimonio vitivinicolo e non solo.

Ovviamente non mancherà anche tutto il panorama degli spirits, anche in questo caso l’offerta sarà ampia cercando di spaziare in tutto il mondo offrendo così la possibilità di valutare le differenze che ci possono essere in un distillato, per esempio di ginepro sardo, italiano piuttosto che francese, Olandese o addirittura di oltre oceano. Ma non solo distillati anche Birre da tutto il mondo.

Ebbene la GMK snc, come dimostra, non si ferma, crede nella Gallura e nel suo tessuto economico, continua ad investire in nuovi progetti, diventando in pochi anni azienda leader e punto di riferimento nella distribuzione del food&beverage per il canale HORECA e a Domicilio. Ad oggi conta circa 20 dipendenti tra contratti a tempo indeterminato e stagionali ma per questo mese, vista l’imminente apertura di Mr. Gabriel, sono previste 5 nuove assunzioni a tempo indeterminato.