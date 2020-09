L’esplosione intorno alle 15.

Grossa paura a Olbia oggi intorno alle 15 in un appartamento di via Bernini per l’esplosione della cucina a gas. Dopo la richiesta di intervento la sala operativa dei vigili del fuoco di Sassari ha inviato sul posto una squadra di Olbia che ha collaborato con i sanitari del 118 per portare i primi soccorsi e mettere in sicurezza l’appartamento.

Gli occupanti dell’appartamento tre donne hanno riportato diverse ustioni e per una di esse è stata trasportata all’ospedale di Olbia per accertamenti e cure. Sul posto carabinieri della scientifica e medicalizata del 118. Dopo i dovuti controlli e verifiche di stabilità da parte dei vigili del fuoco l’appartamento è stato dichiarato agibile mentre il locale cucina è stato interdetto

