Il primo giorno di scuola in Gallura.

È suonata la prima campanella oggi per molte scuole in Gallura. Dopo sei mesi gli studenti delle scuole primarie, medie e superiori sono tornati a sedere nei banchi di scuola. Un tentativo di tornare alla normalità, mettendo alle spalle mesi di didattica a distanza. Banchi monoposto, mascherine e distanziamento, queste le regole da seguire. Ma almeno si potrà stare con i propri compagni di classe come un tempo.

Nella giornata di oggi ha suonato la campanella in molti comuni tra cui Olbia, Golfo Aranci e Loiri. A Olbia, per contenere il rischio di contagio sono state inaugurate anche le nuove sedi delle superiori. È il caso del liceo artistico a indirizzo musicale e della sezione del liceo scientifico. Le nuove aule moderne sono state create rispettando il contenimento della pandemia da covid-19.

In alcuni comuni galluresi le lezioni sono cominciate, invece, il 28 settembre, è il caso di Monti e Trinità d’Agultu, mentre a San Teodoro la prima lezione comincerà il primo ottobre.

