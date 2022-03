Falsi green pass venduti online a 300 euro: perquisizioni a Olbia

Vendevano su telegram falsi green pass a 300 euro.

L’indagine della procura di Termini Imerese sulla vendita di green pass falsi online arriva anche a Olbia e in Gallura. Nella città gallurese infatti sono in corso delle perquisizioni per scovare gli utilizzatori di false certificazioni verdi.

Oltre a Olbia, le operazioni sono in corso anche nelle province di Roma, Cremona, Aosta, Cosenza, Lucca, Caltanissetta, Agrigento, Palermo, Bologna, Bari, Venezia, Treviso, Mantova e Salerno. Dalle indagini è emerso come un’organizzazione vendesse per 300 euro falsi green pass su un gruppo Telegram. Al momento sono 25 le persone indagate trovate con una falsa certificazione verde.

In cambio del pagamento dei 300 euro, che in molti casi avveniva tramite cripto valuta per essere meno rintracciabile, veniva fornito un green pass rafforzato. Tra i “clienti”, molti lo utilizzavano per lavoro, ma c’è anche chi aveva deciso di comprare il green pass al figlio per evitare di vaccinarlo.