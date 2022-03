La pulizia delle rocce di Sa Marinedda.

A Olbia sono state ripulite le rocce di Sa Marinedda che circa una settimana fa erano state imbrattate di vernice blu.

“Ancora una volta abbiamo dovuto impiegare tempo e risorse pubbliche per ripulire le nostre bellezze deturpate da atti di vandalismo – commenta il sindaco Settimo Nizzi – presumibilmente compiute con quell’incoscienza che non può essere giustificabile, quale che sia l’età degli autori di un simile scempio. Gesti simili danneggiano l’immagine della città e di tutta la comunità. Spero vivamente che i responsabili capiscano la gravità dell’atto e che tutti si attivino per evitare si ripeta”.

Infatti le spiagge di Olbia non sono nuove a questi gesti di vandalismo. Qualche mese fa un enorme volto era comparso sulla roccia antistante la battigia della spiaggia di Funtana Umbrina. In quel caso la Guardia Costiera di Olbia aveva rintracciato l’autrice che si era giustificata con i militari dicendo che non sapeva che fosse un reato.