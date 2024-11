Dai successi di Marbo alla morte di Gianni, la dinastia imprenditoriale di Olbia

Chi è la famiglia Iervolino.

Suo padre Gianni Iervolino era scomparso a 75 anni lasciando un vuoto incolmabile a Olbia, per sua grande impronta nel tessuto imprenditoriale e mediatico della città. Oggi, con la scomparsa del figlio Carlo Iervolino, deceduto per la malaria, Olbia rivive quel dolore.

LEGGI ANCHE: Chi era Carlo Iervolino, l’imprenditore di Olbia morto per la malaria

La famiglia Iervolino, olbiese da generazioni, ma di origini campane, ha reso grande la città di Olbia, grazie allo sviluppo dell’editoria, ma anche di grandi aziende come la Biancasarda (poi Clea) e la Marbo. Tra gli anni Ottanta e Novanta comincia a Olbia un’era di boom economico grazie all’intuizione del padre Gianni Iervolino.

Iervolino fondò il canale televisivo Cinque Stelle e poi Radio Internazionale. A quell’epoca fu un progetto inedito e innovativo. Chi lo conosceva lo ricorda come un visionario, nonché punto di riferimento per l’imprenditoria locale e non solo. Carlo, con i suoi fratelli, aveva portato avanti l’eredità del padre e già giovanissimo aveva dimostrato le stesse capacità imprenditoriali di Gianni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui