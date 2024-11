Dalla sede Sip all’Università, la storia del palazzo di via delle Terme

Un altro palazzo di Olbia diventerà sede dell’Università.

Un altro palazzo, pezzo della storia di Olbia, vedrà la luce con l’acquisizione da parte dell’Università di Cagliari. I più giovani non conoscono la storia del palazzo Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (ASST), in via delle Terme 12, poiché è abbandonato ormai da decenni.

L’Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (ASST) all’inizio degli anni ’90 è diventata Sip e poi Telecom, prima di cambiare di nuovo nome in Tim. Era un’azienda statale ed era unica sede in città, prima di trasferirsi a Golfo Aranci e vedere in città un palazzo più grande e moderno in viale Aldo Moro, centrale Sip-Telecom costruita intorno alla fine degli anni Ottanta.

LEGGI ANCHE: Olbia, il Comune cede all’Università l’ex palazzo della Sip

L’architettura è tipica di un palazzetto del 900 e nel catalogo dei beni culturali si può avere qualche informazione sull’immobile. Si legge che è ”inserito in un contesto storico a destinazione prevalentemente residenziale. Esso si sviluppa per tre livelli, di cui due fuori terra, ognuno della superficie di circa 112 mq”.

Sul sito si legge ancora: ”Il livello seminterrato ospita un locale magazzino, il vano caldaia e un terzo ampio spazio dal quale è possibile accedere al cortile di circa 84 mq. Al piano terra si distribuiscono due ambienti ampi con accesso dalla via delle Terme, oltre che le scale per l’accesso al livello superiore ed inferiore. Al piano primo, con accesso dal corridoio si trovano ulteriori quattro vani e due ambienti di servizio. I caratteri architettonici e la struttura sono comuni a quelli di altri edifici coevi”. L’utilizzo da parte dell’Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (ASST) risale intorno agli anni ’60. Poi la struttura cadde in uno stato di abbandono dopo pochi decenni.

