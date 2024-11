Chi era Carlo Iervolino, l’imprenditore di Olbia morto per la malaria

Chi è Carlo Iervolino.

È Carlo Iervolino l’uomo morto all’ospedale di Olbia per aver contratto la malaria a Zanzibar. Quarantuno anni, imprenditore, è figlio del compianto Gianni Iervolino, nonché fondatore di Clea, della Marbo e del polo dell’informazione di Cinque Stelle e Radio Internazionale.

Il 41enne aveva portato avanti l’eredità della sua famiglia, occupandosi delle imprese di suo padre con i suoi fratelli. La perdita di Carlo rappresenta un colpo durissimo non solo per l’imprenditoria di Olbia, ma anche per le tante persone che conoscevano Iervolino in modo informale.

