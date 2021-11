Un grande riconoscimento per il gruppo Felix Hotels.

Felix Hotels si è aggiudicata il World Travel Leaders Awards 2021 per l’Italia. È il premio che ogni anno il Wtm London – la più importante manifestazione fieristica del settore del turismo a livello mondiale, in corso in questi giorni nella capitale del Regno Unito – assegna a un’azienda o a una personalità che si è contraddistinta per il suo impatto positivo sul settore turistico. Il vincitore viene selezionato da una giuria internazionale su una rosa di tre candidati. Un prestigioso riconoscimento per la catena che ha appena inaugurato il suo hotel a Olbia.

Il riconoscimento, assegnato con L’Agenzia di Viaggi Magazine, periodico turistico specializzato e media partner ufficiale della manifestazione londinese, è stato consegnato durante una cerimonia virtuale. Il gruppo Felix Hotels, nato a ottobre 2020, si aggiudica il premio per il dinamismo imprenditoriale che lo ha contraddistinto in tempo di pandemia. “Una storia felice, un raggio di sole nel buio della crisi”, ha sottolineato la direttrice del periodico, Roberta Rianna, nella cerimonia di consegna.

Al tavolo dei giurati anche Simon Press, exhibition director della fiera londinese, che ha definito la storia di Felix “very impressive”, davvero toccante, decretandone la vittoria. “Il nostro motto al Wtm 2021 è ‘Reconnect. Rebuild. Innovate’ e i vincitori dei World Travel Leaders Awards incarnano questi valori”, ha sottolineato Press.

“Felix Hotels è orgogliosa di aver ricevuto il premio Wtm World Travel Leaders. Siamo un gruppo giovane e dinamico con una dimensione glocal, aperta ai mercati esteri, alle diverse esperienze richieste dai turisti europei e al contempo attenti a proporre i nostri servizi con un forte carattere identitario”, sottolineano Agostino Cicalò e Paolo Manca, presidente e amministratore delegato del gruppo Felix Hotels.

“Il nostro obiettivo, anche con l’apertura del nuovissimo Hotel Felix Olbia e l’ingresso del Galanias Hotel & Retreat è di proporre non solo la Sardegna balneare, ma esperienze uniche che possano restare nel cuore dei nostri ospiti: la scoperta di luoghi, cultura e tradizioni che vogliamo condividere con i nostri ospiti”.