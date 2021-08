I controlli a San Teodoro.

Ferragosto di assembramenti e controlli a San Teodoro. Questa notte la polizia ha messo in piedi un imponente piano di controlli che ha consentito di presidiare i luoghi turistici della Provincia più frequentati dai vacanzieri.

Durante i controlli in una nota discoteca di San Teodoro sono stati registrati assembramenti di centinaia di giovani senza mascherine, che ballavano in violazione delle norme di prevenzione anti covid. Per le gravi violazioni accertate dagli agenti, al gestore è stata applicata una multa e la chiusura dell’attività per cinque giorni. Diversi ragazzi, inoltre, sono stati sorpresi, nei pressi di locali pubblici, in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Altre sanzioni sono state elevate ad alcuni bar del centro di San Teodoro, poiché privi completamente dei prodotti di sanificazione per la clientela e della cartellonistica prevista dalla normativa anti covid.

Sempre nella notte a San Teodoro i carabinieri hanno denunciato 6 giovani, 5 dei quali minorenni che si sono resi responsabili di una violenta aggressione contro un ragazzo di 25 anni.

In tutta la provincia nel corso della nottata sono state controllate 5587 persone, 300 autoveicoli, 34 esercizi commerciali e sono stati effettuati 76 posti di controllo; sono state elevate 29 sanzioni per violazioni al codice della strada e denunciate all’autorità giudiziaria 10 persone.

