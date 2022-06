Tante date a giugno in Gallura.

Quella dell’estate 2022 è la prima stagione degli eventi, dopo due anni di stop forzato, a causa del covid. Tra ritorni e nuovi eventi, sono tanti gli appuntamenti che si susseguiranno per tutto il calendario estivo.

Dopo quasi tre anni, Olbia diventa la piazza della Festa del Gusto, portando nelle piazze più importanti del centro storico, più di 60 stand con street food dall’Italia e dal mondo. Tra piazza Regina Margherita, piazza Matteotti e piazza Mercato, stasera è iniziata l’inaugurazione dell’evento, che avrà seguito fino al 19 giugno, che nel 2019 era stato un vero e proprio successo. L’evento gastronomico sarà accompagnato per tutti i 4 giorni da musica e spettacoli. Non sarà solo in città, ma l’evento gastronomico si sposterà a La Maddalena e a Santa Teresa di Gallura, dove si terrà dal 24 al 24 giugno.

Un calendario di giugno ricco di eventi anche nel resto della Gallura. Sempre all’insegna dell’enogastronomia, a Luras si terrà il 18 e il 19 giugno “Domos Abbeltas”. L’evento, che giunge all’ottava edizione, è un appuntamento con la cultura, l’artigianato e i sapori del posto, un’occasione per conoscere anche le tradizioni locali. La manifestazione, che apre l’estate di Luras, è organizzata dall’assessorato comunale al Turismo, guidato dal sindaco Mauro Azzena, con alcune associazioni del paese gallurese. Saranno tante le “domos” aperte nel comune quest’anno all’evento più atteso dell’estate.

Diversi comuni hanno inaugurato il loro calendario estivo, uno di questi è Golfo Aranci che apre la stagione in arrivo con la dodicesima edizione dell’attesissimo Figari International Short Film Fest, al via da domani 17 giugno con 55 cortometraggi in gara. L’evento, dopo 5 anni a Olbia, farà nuovamente ritorno a Golfo Aranci, casa madre del progetto. Nel comune gallurese, nel weekend in arrivo, in via dei Marinai, si terrà il Golfo Aranci Kart, un evento unico dedicato ai bambini, i quali potranno apprendere gratuitamente e in tutta sicurezza le tecniche di guida di questi veicoli. Il mese di giugno si chiuderà con un evento sui cavalli, sabato 25 e domenica 26 giugno.