Festa di San Simplicio 2026 a Olbia, rinnovato il consiglio

Il rinnovo del consiglio per la festa di San Simplicio a Olbia.

È stato rinnovato il consiglio direttivo del comitato festeggiamenti di San Simplicio, incaricato di organizzare la Festa Manna de Mesu Maju, in programma dal 12 al 17 maggio 2026, per il triennio 2026-2029. Alla guida resta Giovanni Varrucciu, confermato presidente, affiancato dal vice Giuseppe Cavallaro e dal cassiere Salvatore Asara con la vice cassiera Immacolata Spano. La segreteria sarà curata da Antonio Pintus, supportato dai vice segretari Tiziana Asara e Piera Altana, mentre le pubbliche relazioni saranno affidate a Giuseppe Asara.

La nuova squadra garantirà continuità nell’organizzazione di una delle tradizioni religiose e popolari più sentite dalla comunità olbiese. Le celebrazioni uniranno devozione, intrattenimento e folclore, con la solenne processione della statua del Santo, gruppi folk, il Palio della Stella, la storica Sagra delle Cozze e spettacoli serali. Da sabato 10 gennaio è iniziata la questua cittadina per sostenere la manifestazione.

