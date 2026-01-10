Alta Gallura, Nicola Saba eletto presidente dell’Unione dei Comuni

L’elezione del presidente dell’Unione dei Comuni in Gallura.

Un nuovo assetto istituzionale prende forma all’interno dell’Unione dei Comuni Alta Gallura, che ha rinnovato i propri vertici nel corso dell’assemblea dei sindaci riunitasi ieri a Tempio. Al termine della seduta, i primi cittadini del territorio hanno scelto come nuovo presidente il sindaco di Bortigiadas, Nicola Saba, chiamato a guidare l’ente sovracomunale nella prossima fase amministrativa.

La nomina è maturata in un clima di condivisione, con l’indicazione di una figura ritenuta in grado di garantire continuità al lavoro svolto finora, valorizzando l’esperienza accumulata dalle precedenti amministrazioni e mantenendo un dialogo costante tra i Comuni aderenti. L’obiettivo dichiarato resta quello di coniugare le specificità locali con una visione unitaria orientata allo sviluppo e alla crescita dell’intero territorio dell’Alta Gallura.

Contestualmente è stata definita anche la composizione della nuova Giunta, che affiancherà il presidente nell’attività di governo dell’Unione. A farne parte sono i sindaci di Luras, Luogosanto e Aglientu, insieme al vicesindaco di Santa Teresa Gallura, chiamati a collaborare nella gestione delle funzioni associate e dei progetti condivisi.

Dall’amministrazione comunale che ha diffuso il comunicato è arrivato un messaggio di augurio rivolto al neopresidente e ai componenti della Giunta, con l’auspicio che il nuovo corso possa proseguire nel solco della cooperazione istituzionale e del rafforzamento dei servizi a favore delle comunità locali.

