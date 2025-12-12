La Fiamma olimpica arriva a Olbia: appuntamento alle 8

La Fiamma olimpica arriva in centro a Olbia.

La Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026 arriva a Olbia. L’appuntamento è domani, 13 dicembre, alle 8 davanti al Municipio di Corso Umberto I. La città sarà protagonista della Tappa 8, prima in Sardegna, del Viaggio della Fiamma, un evento di grande valore simbolico e culturale che celebra lo sport come strumento di unione e condivisione.

La Fiamma olimpica attraverserà le vie: Principe Umberto, Corso Umberto I, Piazza Regina Margherita, Via Regina Elena, Via Redipuglia, Via Roma, Via Goffredo Mameli, Corso Vittorio Veneto, con conclusione presso la Rotonda Pasana.



”Accogliere la Fiamma Olimpica nella nostra città è un onore e un’occasione straordinaria per tutta la comunità. Olbia sarà parte di un evento che unisce i territori italiani sotto i valori universali dello sport: rispetto, inclusione e solidarietà. Invitiamo tutti i nostri concittadini a partecipare con entusiasmo e a vivere insieme questo momento storico, che ci rende protagonisti del cammino verso Milano Cortina 2026”.



Questa iniziativa, patrocinata dal Comune di Olbia, rappresenta un momento di grande visibilità per la città in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e la sicurezza di cittadini e partecipanti, è stata emanata un’ordinanza per disciplinare la circolazione in vista dell’evento.

Dalle ore 6:30 alle ore 10:30 saranno in vigore divieti di sosta e fermata. Dalle ore 8 alle ore 9:30 circa è prevista la sospensione temporanea della circolazione durante il passaggio del convoglio a staffetta- L’iniziativa è frutto di un percorso condiviso tra istituzioni, organizzatori e forze dell’ordine, volto a garantire ordine, sicurezza e partecipazione.

