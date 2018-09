Tempio piange la scomparsa di Mauro.

Si svolgeranno domani 2 settembre alle ore 15.45, partendo dall’Hospice di Mantelli per la Cattedrale di San Pietro, i funerali del giovane Mauro Pianu. Un giovane ragazzo di soli 27 anni, colpito da una malattia devastante. Faceva il pizzaiolo ed era molto conosciuto a Tempio. Un dolore immenso per un giovane che stava lottando prima che la sua esistenza fosse spezzata. E’ un vuoto enorme quello che lascia Mauro nella sua famiglia e tra i tanti amici in paese. La città di Tempio si è stretta intorno alla famiglia del ragazzo con affetto e calore.

