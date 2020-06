Dopo la ristrutturazione il supermercato è pronto a riaprire.

Sarà inaugurato sabato 27 giugno il nuovo Conad di Olbia in località Sa Marinedda, all’interno del Centro Commerciale Olbia Mare. Dopo l’inaugurazione del primo Spazio Conad a Cagliari Santa Gilla dello scorso giovedì 18 giugno, anche questo secondo punto vendita ex Auchan riapre al pubblico alle ore 9, dopo poche settimane di ristrutturazione.

Con l’occasione lo stesso giorno anche il superstore Conad sempre ad Olbia in località Basa cambierà insegna e passerà a Spazio Conad. Si tratta per entrambi i punti di vendita di un primo passo che preannuncia quindi grandi cambiamenti in termini di format, profondità assortimentale e distintività commerciale .

Quello di Olbia a Sa Marinedda, è il secondo cambio insegna dei negozi ex Auchan in Sardegna e restituisce e qualifica un importante punto di attrazione della città; il punto vendita riapre ristrutturato , con una superficie di vendita ridotta rispetto all’ex Auchan precedente e con un layout che prevede l’ingresso nel mondo dei freschi. Il punto di vendita è aperto con orario continuato da lunedì a domenica, dalle ore 8 alle 22.

Dopo l’esordio del nuovo format Spazio Conad a Cagliari Santa Gilla, la riapertura di Olbia Sa Marinedda ed il cambio insegna di Basa sono parte integrante del piano di crescita e sviluppo di Conad Nord Ovest.

“Spazio Conad è molto più di un’insegna: è il nuovo format a cui saranno improntate tutte le grandi superfici di vendita. Con questo innovativo format di Sa Marinedda prosegue il programma delle aperture frutto delle politiche di crescita e sviluppo intraprese da Conad Nord Ovest” dichiara Ugo Baldi amministratore delegato di Conad Nord Ovest. “Vogliamo confermarci leader e punto di riferimento per convenienza, qualità e servizi. Crediamo fermamente in questo impegno che rappresenta l’elemento chiave alla base dei successi ottenuti dalla nostra insegna. Il cliente troverà risposte convenienti e moderne, con massima attenzione alla centralità dei freschi, al legame con il territorio e con la comunità, valorizzando attentamente prodotti e produzioni locali. Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato con grande professionalità e collaborazione, in un periodo tanto difficile, per permettere la riapertura con la nuova insegna con obiettivi così sfidanti”.

