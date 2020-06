Nuovi reparti, offerte e servizi: come sarà il nuovo Conad di Olbia

La superficie di vendita sarà di 4.800 metri quadrati.

E’ tutto pronto per l’inaugurazione di sabato 27 giugno al nuovo Conad di Olbia in località Sa Marinedda dopo la ristrutturazione del punto vendita ex Auchan, all’interno del Centro Commerciale Olbia Mare.

Il nuovo Spazio Conad di Olbia si sviluppa su di una superficie di vendita di 4.800 metri quadrati. All’interno sono presenti tanti reparti per un’esperienza di spesa in grado di coprire ogni esigenza di consumo, ma anche tanta efficienza e servizi che danno risposta alle esigenze dei clienti.

Nel punto vendita sono attive 18 casse tradizionali, 4 casse self e 7 torri di pagamento attraverso le quali possibile velocizzare la spesa grazie ai lettori ottici di Spesa al volo, riservati ai titolari di Carta Insieme Conad.

Centrali saranno gli elementi che maggiormente caratterizzano Conad, con particolare riferimento ai freschissimi, ai prodotti tipici e a quelli che rispondono alle nuove esigenze di consumo rivolte al benessere. Il tutto integrato con una nuova area gourmet dove convivono prodotti sfusi a libero servizio serviti direttamente al banco, prodotti confezionati pronti da cuocere o da consumare direttamente a casa. L’area dei freschissimi vanta un’ampia offerta sul largo consumo confezionato e da un nuovo lay-out caratterizzato da percorsi chiari ed immediati.

Alla spesa più classica si affianca anche l’offerta di prodotti extralimentari che fa leva sulle distintività Conad come la Parafarmacia, che si sviluppa in una nuova area integrata con il punto di vendita, dove troverà spazio il reparto salute e bellezza e sarà possibile acquistare prodotti con l’assistenza di personale specializzato e fruire di servizi specialistici.

Un reparto ortofrutta, la macelleria assistita e a libero servizio, la pescheria assistita con pesce freschissimo e selezionato, il reparto di latticini, salumi e formaggi, la gastronomia con banco caldo e rosticceria, la panetteria e pasticceria anche di produzione interna, il mondo della casa, la tecnologia, il tempo libero, i giocattoli, la cartoleria e i generi vari, offrono ampi assortimenti. Nei reparti freschi e freschissimi il cliente può trovare tanti prodotti improntati ai nuovi modi di consumo, dal biologico al locale, con un ampio assortimento di prodotti a Km zero. E poi l’area benessere, con le proposte di Verso Natura Conad – con le linee Bio, Eco, Equo e Veg – i prodotti senza glutine, quelli per celiaci e ad alta digeribilità. Previsto un ampio assortimento di prodotti regionali e a marchio Sapori&Dintorni oltre a quelli Conad e Conad Percorso Qualità, affiancati dai Verso Natura Conad, Alimentum e PiacerSi.

Grande attenzione è stata posta anche all’ambiente. Il nuovo supermercato è dotato di tecnologie innovative e sostenibili: massima attenzione all’efficientamento energetico, lampade a led per il sistema di illuminazione, tecnologie automatizzate per climatizzazione e catena del freddo, sistema di metering per il monitoraggio e la gestione dei consumi 24 ore su 24.

