I bandi dedicati a privati e start-up.

Il Gal Alta Gallura ha pubblicato i bandi pubblici aperti diretti ai privati e alle start-up per sostenere lo sviluppo locale di tipo partecipativo. Una grande opportunità professionale e di finanziamento per chi desidera affacciarsi al mondo imprenditoriale per la prima volta e a chi desidera diversificare la propria attività imprenditoriale.

I bandi per i privati prevedono due diverse azioni chiave. La prima finanzierà gli interventi a sostegno del turismo sostenibile come potenziamento o lo sviluppo dell’ospitalità agrituristica compreso l’agricampeggio, la realizzazione di spazi attrezzati per il turismo equestre, attività didattiche e sociali in fattoria, piccola ricettività. Il secondo bando andrà invece a favorire interventi a sostegno delle Filiere e sistemi produttivi locali come lo sviluppo e potenziamento delle imprese nell’artigianato tipico locale, nel commercio di prodotti tipici locali.

I bandi per le start-up sostengono interventi per l’avvio di nuove attività imprenditoriali nel settore del turismo sostenibile e l’avviamento di attività extra agricole nelle zone rurali. I beneficiari dell’avviso rivolto alle start-up sono le persone fisiche (singole o associate) che intendano avviare una micro o piccola impresa nel territorio del GAL Alta Gallura-Gallura.

L’azione del Gal prevede anche un’importante attività di comunicazione con un ciclo di webinar che prenderà avvio il prossimo 25 giugno alle ore 17 e contestualmente in diretta su Facebook accedendo alla pagina social del “GAL Alta Gallura-Gallura.” L’incontro è finalizzato a presentare ai partecipanti i bandi e le relative modalità di partecipazione agli interventi finanziati. Nel corso dell’incontro sarà presentato anche il nuovo sito web del GAL, che oltre alla sua funzione istituzionale è finalizzato alla promozione e sensibilizzazione sulle tematiche dello sviluppo locale e a fornire le informazioni utili per la partecipazione ai bandi.

(Visited 56 times, 56 visits today)