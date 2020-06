Le nuove modalità di accesso.

L’Ambulatorio per Stranieri Temporaneamente Presenti ed Europei non iscrivibili (STP-ENI) della Assl di Olbia modifica le modalità di accesso al servizio.

In seguito all’emergenza causata dal coronavirus anche l’ambulatorio che garantisce ai cittadini stranieri privi di qualsiasi titolo di assistenza le cure ambulatoriali di base a tutela della loro salute e di quella della collettività, ha dovuto modificare i suoi percorsi di accesso al servizio.

Si accede dall’ingresso principale della struttura sanitaria “San Giovanni di Dio”, dove è presente il personale addetto al completamento delle schede di triage, il termoscanner e soluzioni igienizzanti per le mani. Non sarà possibile l’accesso diretto per cui è necessaria la prenotazione, contattando il numero 0789 552440, possibilmente il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 11.

Il contatto telefonico preventivo consentirà di programmare le visite non in contemporanea e di avviare le operazioni di pre triage. L’ambulatorio sarà operativo il lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9 alle ore 12, e dalle ore 15 alle 17. Si ricorda alla popolazione che per accedere nelle strutture sanitarie è sempre necessario indossare la mascherina.

