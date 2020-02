La richiesta di approfondimenti sulle spese.

La cifra più alta su cui sono stati accesi i fari è quella di Pier Luigi Caria, ex componente della commissione Sanità ed ex assessore all’Agricoltura del Pd. Sono 115 mila euro quelli contestati, come ha anticipato il quotidiano L’Unione Sarda.

L’ex assessore dovrà presentarsi agli inquirenti per dare conto su come sono stati spesi i fondi della XIV legislatura del Consiglio regionale della Sardegna. Insieme a Caria ci sono altri 16 esponenti del Partito Democratico tra cui al senatore (ora di Italia Viva) Giuseppe Luigi Cucca, il deputato Gavino Manca, all’ex capogruppo e sindaco di Alghero Mario Bruno e al suo successore Gianpaolo Diana.

Le audizioni cominceranno venerdì e andranno avanti fino ai primi di marzo. Complessivamente la somma su cui sono in corso gli accertamenti è di 285mila euro.

