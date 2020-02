I vigili del fuoco di Olbia stanno lavorando tutto il giorno senza sosta per rimuovere molti rami di alberi spezzati dal forte vento che si sta abbattendo nella giornata di oggi sulle coste della Gallura.

Diverse le segnalazioni in vari quartieri della città per la richiesta di sgombero di rami pericolanti che invadono le strade non permettendo la fluida viabilità o per la semplice prevenzione di abitazioni e vetture. Il forte vento è previsto anche per la giornata di domani fino a venerdì.

(Visited 713 times, 713 visits today)