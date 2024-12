Forte maltempo in Gallura, nuova allerta meteo

L’allerta meteo in Gallura.

La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di criticità per rischio idrogeologico, con una valutazione di criticità ordinaria (codice giallo), che interessa anche la zona della Gallura. L’allerta ha avviato la fase operativa regionale “Attenzione” a partire dalle ore 14: di oggi, 9 dicembre 2024, e rimarrà valida fino alle 23:59 dello stesso giorno.

Durante questo periodo, le autorità invitano i cittadini a prestare particolare attenzione alle condizioni meteo e ad adottare comportamenti prudenti, soprattutto in presenza di fenomeni atmosferici che potrebbero causare disagi, come piogge intense o altri eventi di carattere idrogeologico. Per informazioni più dettagliate e per consultare le normative di autoprotezione, è possibile visitare il sito ufficiale della Protezione Civile Regionale all’indirizzo www.sardegnaambiente.it/protezionecivile.

