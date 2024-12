Conto alla rovescia per l’apertura del Burger King a Olbia

L’apertura del Burger King a Olbia.

A Olbia l’apertura del Burger King è imminente. I lavori stanno procedendo spediti per inaugurare il nuovo fast food, il primo in città, a pochi passi dal terzo Mc Donalds, in viale Aldo Moro. Gli operai stanno lavorando ai parcheggi, al drive e alla struttura che ospiterà il nuovo ristorante della catena americana di fast food.

Già da tempo in città si sentiva l’esigenza di un Burger King. A Olbia sono tre i Mc Donald’s e un Old Wild West, segno che, quello dei fast food è un mercato molto richiesto. Anche nel resto della Sardegna negli ultimi anni è un susseguirsi di aperture. Prima a Cagliari, arrivato solo nel 2019, considerato che i primi McDonald’s hanno aperto nei primi anni ’90 e i Burger King sono realtà nella Penisola da oltre 20 anni.

Nel nord Sardegna la catena è arrivata lo scorso dicembre 2023 a Sassari e poi si è allargata verso Oristano, con una nuova apertura e poi a Sestu. Ora anche a Olbia si potranno assaggiare i menù di Burger King e il countdown è vicino.

