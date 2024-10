Quando a Olbia c’era la contraerea e come il Comune vuole recuperare i fortini

I fortini di Olbia saranno restaurati.

Un nuovo progetto a Olbia per recuperare i fortini abbandonati a Sa Testa. Il Comune ha intrapreso un’iniziativa inserendola nel progetto del nuovo sistema dunale di Pittulongu. Tra Cala Saccaia (di fronte al faro) e la spiaggia di Pittulongu, saranno realizzati percorsi naturalistici, con itinerari ciclabili e pedonali.

Olbia è disseminata di strutture militari in disuso, sopratutto nell’area di Sa Testa. A Olbia c’era la contraerea, che si oppose di bombardare la città nel ’43. Come è riportato sulla Nuova Sardegna, un 93enne di Sassari, Giovanni Griva, raccontò che a Sa Testa fece abbattere un aereo americano. Ancora oggi quelle strutture esistono e saranno restaurate. A Sa Testa, lungo la costa e nelle aree interne, sono ancora presenti casematte e fortini in cemento armato, costruiti per proteggere la città e il golfo durante il conflitto.

