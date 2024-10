Il 12esimo Rally Terra Sarda scalda i motori: ecco il programma

Il Rally Terra Sarda comincia oggi.

Sono stati assecondati da una grande risposta di pubblico, gli eventi collaterali proposti dal Rally Terra Sarda, gara organizzata da Porto Cervo Racing che – tra oggi e domani – coinvolgerà la Gallura con centodieci vetture partecipanti. Nell’attesa di veder sventolare la bandiera tricolore, nel primo pomeriggio, la manifestazione ha fatto registrare consensi per gli eventi proposti nella giornata di ieri.

Ad accendere i riflettori sull’ultimo appuntamento del TER Series e sulla penultima manche del TER – Tour European Rally e della Coppa Rally di Zona 10 è stata Porto Cervo, con il molo vecchio che ha ambientato eventi di carattere sportivo, enogastronomico e sociale. Alla Promenade du Port è stato presentato dall’associazione “Amici di Nemo” il gommone – della lunghezza di otto metri – che garantirà alle persone non deambulanti di poter godere della bellezza del mare della Sardegna, di sperimentare un’esperienza in alto mare che, altrimenti, non sarebbe possibile.

Nel corso della giornata, a conclusione della conferenza stampa del TER Series, i riflettori sono stati puntati tutti sulla sfida Audi-Lancia promossa di concerto con Mirtó Sardegna, che ha fatto innamorare generazioni di appassionati di motorsport, con i meccanici che hanno lavorato negli anni ottanti per i due marchi presenti in abiti da lavoro dell’epoca e con l’esposizione di due mezzi di assistenza. Un’iniziativa che ha riscosso grande successo, con l’intervento sul palco di Arnaldo Bernacchin, copilota legato al marchio Lancia che ha condiviso gli “anni d’oro” dei rallies con i suoi più grandi interpreti, tra tutti Sandro Munari. Piani assistenza, quelli disegnati dalla sua matita, che permettevano anche a gruppi di centocinquanta persone di orientarsi in assenza di indicazioni stradali, prendendo come riferimento quello che il territorio poteva offrire: un sistema innovativo, disegni che sono diventati – nel tempo – le cartine geografiche del mondo dei rallies. Ad intervenire è stato anche il copilota Jorge Del Buono, compartecipe della vittoria mondiale di Jorge Recalde al Rally Argentina 1988, con i colori del team ufficiale Lancia Martini. La serata si è conclusa con lo spettacolare Cooking Show, al Villaggio Rally Mirtó, con i protagonisti del Rally Terra Sarda coinvolti nella preparazione di pane e formaggio. Un evento che ha esaltato la tradizione locale, espressa anche in balli tradizionali.

IL PROGRAMMA

Oggi la partenza della gara, alle 13:30 da Arzachena

Piazza Risorgimento di Arzachena darà il “via” alla gara, con la cerimonia di partenza in programma dalle ore 13:30. La prima prova speciale, la Arzachena-Città del Vino-Ayla Project, vedrà la prima vettura davanti alla fotocellula alle ore 13:46, pronta ad affrontare i primi due chilometri di gara. Successivamente, le vetture affronteranno la “Sant’Antonio di Gallura-Il lago e l’olivastro-Valkarana” con i suoi sei chilometri ed ottocento metri in programma alle ore 14:08. L’ultimo tratto del primo giro di prove speciali, la “Tempio Pausania-Nuraghe Majori-#nonmollaremai” di sette chilometri, accenderà l’entusiasmo degli appassionati alle ore 15:11. Dall’agonismo alla prima pausa, prevista con il riordino di Tempio Pausania dalle ore 15:30, in Via Angioy – Parco delle Rimembranze: lì le vetture sosteranno per venti minuti prima di avviarsi verso Arzachena dove, in Via Dettori, team ed equipaggi avranno a disposizione trenta minuti di parco assistenza, a partire dalle ore 16:45.

Il secondo giro di prove speciali vedrà coinvolti gli stessi tratti del precedente, con la “Arzachena 2-Città del Vino-Ayla Project” prevista alle ore 17:35, la “Sant’Antonio di Gallura 2-Il lago e l’olivastro-Valkarana” alle ore 17:57 e la “Tempio Pausania 2-Nuraghe Majori-#nonmollaremai” alle ore 19. Tempio Pausania ospiterà ancora il riordino delle vetture, questa volta per quarantacinque minuti, dalle ore 19:19. Sempre a Tempio Pausania, l’epilogo del “Day 1” sposterà l’attenzione di piloti e appassionati verso le attività proposte dal Villaggio Rally “Festival di Mirtò”, rimandando all’indomani ancora chilometri ed agonismo. La prima giornata di gara andrà in archivio nella suggestiva cornice del Molo Vecchio, a Porto Cervo, con il riordino notturno che accoglierà gli esemplari in gara a partire dalle ore 21:30

Domenica, la giornata conclusiva del Rally Terra Sarda: dal Molo Vecchio di Porto Cervo, ad Arzachena, le vetture si dirigeranno – dalle ore 7:30 – verso il parco assistenza di Via Dettori (ore 7:55), dove le squadre avranno a disposizione trenta minuti per mettere in pratica le strategie di gara. Saranno i dodici chilometri e quattrocento metri della “Aglientu-Stazzi di Gallura-Grimaldi Lines”, alle ore 9:06, ad inaugurare la giornata. Successivamente, il programma presenterà ai competitor i 4,600 Km della “Luogosanto-I castelli di Luogosanto-PPT” (ore 9:40) ed i 3,130 Km della “Porto Cervo-Costa Smeralda-Cala Costruzioni”, tratto che vedrà alla partenza la prima vettura alle ore 10:30.

Alle ore 10:55, per quaranta minuti, le vetture sosteranno all’interno dell’area antistante il Molo Vecchio di Porto Cervo, location che ospiterà il riordino, dalle ore 10:55. L’ultimo parco assistenza vedrà svolgere le operazioni tecniche sulle vetture a partire dalle ore 12, sempre ad Arzachena: da lì le vetture si dirigeranno verso l’ultimo trittico di prove speciali, la “Porto Cervo 2-Costa Smeralda-Cala Costruzioni” delle ore 13, la “Aglientu 2-Stazzi di Gallura-Grimaldi Lines” delle ore 13:55 e l’ultimo tratto in programma, la prova speciale Luogosanto-I castelli di Luogosanto-PPT, in programma dalle ore 14:29.

La cerimonia di arrivo eleverà i protagonisti delle due classifiche assolute – moderna e storica – a partire dalle ore 15:20, sulla pedana d’arrivo nel Molo Vecchio, a Porto Cervo.

Tra i grandi attesi, il pilota gallese Osian Pryce, vincitore della passata edizione.

