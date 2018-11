Chiusa la circonvallazione di Olbia per una frana.

Un ammasso di fango e terra ha bloccato, ieri sera, un tratto della circonvallazione di Olbia, in prossimità dello svincolo di Sassari. La collinetta, costituita prevalentemente di terreno di riporto, ha ceduto, ieri sera, superando le pareti di contenimento in cemento armato. Sono subito intervenuti i Vigili del fuoco di Olbia.

Per ripristinare la strada, è stato necessario anche chiudere la circonvallazione per diverse ore e cioè fino a notte fonda. Pare che la frana sia stata causata da una perdita d’acqua della condotta, che passa lì accanto. Sul posto sono arrivati anche i tecnici della società Abbanoa, per verificare il funzionamento dell’impianto.

