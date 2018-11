L’incidente in via Imperia a Olbia.

Non è grave, ma se l’è vista davvero brutta. Il 58enne che, ieri sera, poco prima delle 20, percorreva via Imperia, in zona Bandinu, ha visto quell’auto venirgli dritta addosso. È riuscito a scansarsi per un soffio ed è stato colpito alle gambe solo di lato. Poco dopo, il giovane alla guida del mezzo, finiva la sua corsa contro un albero.

Un incidente ancora tutto da chiarire, che ha visti impegnati gli agenti della polizia locale, il 118 e i vigili del fuoco per alcune ore, per liberare la strada e far trasportare via l’auto. Il giovane proveniva da via Avellino, quando, svoltando per via Imperia, ha prima tamponato un’auto in sosta per poi andare dritto verso il 58enne, che camminava sul marciapiede accanto. Un incidente che poteva avere ben altre conseguenze.

