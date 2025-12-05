Donna scomparsa a Olbia, dettagli inquietanti sul mistero

La scomparsa di Rosa Bechere con novità dalle indagini.

Ci sono nuovi dettagli sul caso di Rosa Bechere, la donna scomparsa nel nulla a Olbia il 25 novembre del 2022. La 60enne si trovava in uno stato di grave fragilità psicologica quando, dopo l’arresto del compagno dopo l’omicidio di Tony Cozzolino, è entrata in scena la coppia di amici che si occupava della donna e che ora sono indagati per la sua scomparsa.

Lei si fidava di Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu e percepiva il Reddito di Cittadinanza a causa delle sue condizioni economiche. Nelle indagini, dopo la riapertura del caso, emergono alcuni dettagli su questo giallo. Spesso la coppia di amici accompagnava la Bechere a fare la spesa e ci sono alcune testimonianze che parlano di acquisti che avrebbero fatto in alcuni negozi di elettronica, pagandoli a rate con una finanziaria.

Questo dettaglio, come riporta La Nuova Sardegna, non vuole dire nulla da sé, se non fosse che è stato utilizzato un indirizzo email particolare: perfidoolbia@gmail.com (perfido ndr.) e che gli oggetti sono stati trovati nella loro casa di via Aretino. Si tratterebbe dunque di acquisti effettuati con i soldi della 60enne, ma in realtà destinati alla coppia di amici, dopo il ritrovamento degli oggetti, durante i sopralluoghi del Ris.