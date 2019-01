Freddo e gelo a Olbia e in Gallura.

L’inverno è arrivato. Da questa notte la colonnina di mercurio scenderà verso le minime stagionali. Un’ondata di gelo si abbatterà su tutta la Sardegna, Olbia e la Gallura compresa. Sono previste temperature sotto lo zero, al punto che la Protezione civile regionale ha emesso il primo bollettino d’allerta dell’anno.

L’ondata di gelo partirà stanotte ed è prevista fino al 6 gennaio. In generale le temperature potrebbero arrivare a -3 gradi. E se per chi sta in casa potrà sopravvivere accendendo stufe e riscaldamento, chi deve spostarsi in auto deve avere prudenza. Con il gelo l’asfalto diventa sdruccevole e aumenta il rischio incidenti. Probabili nevicate anche sul Limbara.

