Grave incidente a Olbia.

Ha un bilancio tragico l’incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 16.45, nei pressi di via del Nuraghe, nella strada provinciale 127. Nino Schifaudo, tecnico artigiano di 67anni residente a Olbia è deceduto. Sul posto sono intervenuti i medici dell’ambulanza dell’ospedale Giovanni Paolo II che hanno cercato disperatamente di rianimare l’uomo ma, nonostante tutti gli sforzi, il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Illeso fortunatamente il conducente della Mercedes Classe A ricoverato comunque al Pronto soccorso in codice giallo.

La strada statale 127 “Settentrionale Sarda” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in località Mannazzu nel km 5,200. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

