Frontale tra auto e camion a Cugnana Verde, due feriti

Incidente stradale nel territorio di Olbia.

Brutto incidente sulla strada per Cugnana Verde, a Olbia. Questo pomeriggio, intorno alle 18, un’automobile e un camioncino si sono scontrati frontalmente, per cause in corso di accertamento. Due i feriti, che sono stati trasportati all’ospedale di Olbia per accertamenti.

Immediato l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Olbia sulla stradale sulla provinciale 73, che ha collaborato con i sanitari del 118 e messo in sicurezza l’area dell’incidente. Sul posto ambulanza medicalizzata del 118 e Carabinieri. Il traffico veicolare è rimasto interrotto per diverso tempo, causando qualche disagio.

