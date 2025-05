Remata del Marinaio, successo per la seconda gara: ecco i vincitori

Al via la seconda tappa della Remata dei Mestieri – la Remata del Marinaio, un campo gara tecnico, due virate in direzioni opposte, vento teso e tanto pubblico lungo via Escrivà, ha regalato spettacolo nell’ex porto romano. Il nuovo tracciato, che ha richiesto ai timonieri un doppio cambio di direzione e corsia, ha alzato il livello della competizione organizzata dalla Lega navale di Olbia e messo a dura prova gli equipaggi. Il risultato è stato però di altissimo livello con tutte le squadre che hanno correttamente svolto il percorso, introdotto per la prima volta quest’anno, regalando al pubblico momenti di grande emozione e coinvolgimento.

A trionfare sono state le Forze dell’Ordine, alle spalle già un titolo di campioni della Remata dei mestieri, guidate da Maria La Licata, con un tempo di 2:31.06. Al secondo posto i Commercialisti, anche loro una stella di campioni sulla maglia, con Marzio Fabbri al timone che hanno fermato il cronometro a 2:32.78. Terza piazza per i Bancari – Remi in banca, timonati da Serena Lullia, con 2:37.32, che hanno debuttato quest’anno nel circuito remiero. A seguire in classifica i professori, i dipendenti comunali, i medici di Psyco, gli esordienti Color System e le Estetiste.

A premiare i bancari l’ex presidente della Lega navale, Luigi Corrias; la capogruppo di maggioranza Maria Antonietta Cossu ha invece consegnato la targa ai commercialisti. Al presidente della Lega navale Tore Bassu l’onore di premiare le Forze dell’ordine vincitrici della Remata del marinaio.

A seguire grande festa nella sede in viale Isola Bianca, con la grigliata di carne per oltre 300 persone e la musica di Tore Nieddu. L’appuntamento con la finale della Remata dei Mestieri è per il 14 giugno, sempre in via Escrivà. Allora il campo di gara sarà ancora più spettacolare e adrenalinico perché prevede tre corsie e una competizione con eliminatorie, semifinale e finale. A partire dalle 18,30, in una serata ricca di sorprese, l’equipaggio più forte si laureerà campione della Remata dei mestieri 2025.

