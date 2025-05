La fuga spericolata a Olbia finisce con un incidente e una denuncia

Finisce con una denuncia la fuga spericolata a Olbia.

Un giovane di Olbia è stato denunciato dalla Polizia Stradale dopo un inseguimento pericoloso avvenuto lo scorso lunedì 19 maggio. Il ragazzo, fermato inizialmente per un controllo, ha deciso di darsi alla fuga prima con l’auto, guidando senza patente, e successivamente a piedi, opponendo resistenza agli agenti.

Nel corso della fuga spericolata, il conducente ha causato un incidente in via Cilea, danneggiando tre veicoli parcheggiati. La polizia, intervenuta tempestivamente, è riuscita a rintracciare e bloccare il giovane, che ora dovrà rispondere dell’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e affrontare sanzioni per un totale di circa 7 mila euro. Fortunatamente, la ragazza che era con lui a bordo dell’auto non è stata sottoposta ad alcuna contestazione.

