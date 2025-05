Raoul lotta tra la vita e la morte dopo il grave incidente a La Maddalena

Ancora in coma il 17enne dopo il grave incidente a La Maddalena.

Raoul, il ragazzo maddalenino rimasto coinvolto in un grave incidente stradale la notte del 18 maggio scorso nella Via Mirabello a La Maddalena, è ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari.

Il giovane, circondato costantemente dalla presenza e dall’affetto dei suoi familiari, si trova in coma farmacologico. Le sue condizioni, anche se stabili, rimangono tuttavia sempre gravi ed i medici ancora non hanno sciolto la prognosi.

La famiglia, i medici sperano che il 17enne possa riprendersi quanto prima in maniera tale da poter affrontare altri interventi chirurgici in programma che si rendono necessari stante la gravità delle lesioni riportate. Tutta l’Isola di La Maddalena è in forte apprensione per le sorti di Raoul, conosciuto da tutti e descritto come un ragazzo solare, simpatico ed educato, che lotta tra la vita e la morte. La comunità spera il giovane guarisca presto e possa abbracciare la sua famiglia.

