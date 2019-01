I funerali di Andrea Schettino a La Maddalena.

Due chiese interamente gremite. Due comunità che si sono strette in un abbraccio ideale alla famiglia dell’allenatore e non solo. Commozione e incredulità in tutto il mondo dello sport della Gallura. È stato il giorno dell’ultimo saluto ad Andrea Schettino, allenatore e dirigente sportivo della Pallavolo Olbia, venuto a mancare prematuramente la scorsa notte all’età di 44 anni.

Prima la messa di commemorazione da Nostra Signora delle Salette di Olbia, dalle 10. Poi i funerali, nel pomeriggio, nella chiesa di Santa Maria Maddalena a La Maddalena, comune dove Schettino verrà tumulato. Ad attendere il feretro, tantissimi giocatori in divisa, autorità, amici e molte persone, che hanno appreso della sua scomparsa e hanno voluto tributare l’estremo addio al coach.

