L’incendio in un furgone ad Arzachena.

Intorno alle 18.30, ad Arzachena, è scoppiato un incendio in un furgone in marcia. Fortunatamente, il conducente, accorgendosi del fumo che usciva dal vano motore, è riuscito a mettersi in salvo.

Sul posto i Vigili del fuoco di Arzachena, che si sono messi al lavoro per spegnere il rogo. Le cause sono in fase di accertamento. Sul posto anche Polizia Locale e Protezione Civile di Arzachena.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui