Morgan a processo per stalking insulta la ex: “Rovina la vita delle mie figlie”

“Psicopatica che rovina la mia vita e quella delle mie figlie per diventare famosa”. Morgan a processo per stalking insulta la sua ex citando le sue bimbe, una di queste avuta da Jessica Mazzoli, cantante di Olbia. Dopo l’ultima udienza del processo che lo vede imputato per stalking e diffamazione nei confronti di Angelica Schiatti, il cantautore ha pubblicato sui social un video dai toni accesi, poi rimosso, con accuse alla donna che lo ha trascinato in tribunale.

Nel video, Marco Castoldi appare visibilmente alterato: “Una psicopatica”, “vuole diventare famosa tirandomi in mezzo”. Parole dure, scandite con la voce artefatta, come generata da un’intelligenza artificiale, accompagnate da una gestualità concitata e un crescendo verbale che culmina in un appello dai toni quasi minacciosi: “Vedi di farla finita, perché questa cosa non sta in piedi”.

Secondo l’accusa, Morgan avrebbe perseguitato Schiatti tra il 2020 e il 2021 con una serie di messaggi, telefonate e insulti. Il cantautore, che si dichiara innocente, aveva chiesto di accedere a un percorso di giustizia riparativa che avrebbe potuto alleggerire un’eventuale condanna. Tuttavia, il tentativo si è concluso con un nulla di fatto. Secondo Morgan, Schiatti si sarebbe ritirata, una versione smentita dai legali della donna, che parlano invece di una chiusura per “non fattibilità del programma”.

Il giorno successivo all’udienza, Morgan aveva già pubblicato un primo reel, dai toni più contenuti. Ma il secondo video, caricato e poi eliminato poche ore dopo, ha segnato una netta escalation: l’artista attacca l’ex compagna, sostenendo di non essere interessato a lei ma al contempo definendola “una folle” e accusandola di mentire e di volerlo distruggere per ottenere visibilità.

Nel reel, Morgan cita anche una proposta di risarcimento da 15mila euro, offerta ad Angelica come forma di riparazione. Se accettata, il reato potrebbe essere estinto. Il cantante dichiara però che si tratta per lui e la sua famiglia di un “grande sacrificio economico”. Aggiunge infine che, nel caso in cui accettasse la somma, si augura venga devoluta a un’associazione che si occupa di donne vittime di violenza vera, fisica o psicologica.

I legali di Angelica Schiatti, in risposta ai due video, hanno diffuso una nota ufficiale in cui contestano punto per punto le dichiarazioni di Morgan, anche sul piano giudiziario. Ribadiscono che la loro assistita non ha mai rinunciato alla giustizia riparativa, ma che il percorso si è chiuso semplicemente per impossibilità di proseguirlo. Intanto la cantautrice ha ricevuto numerosi insulti con profili anonimi sui social.

