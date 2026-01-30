Nuovi alberi sul lungomare di Olbia dopo il ciclone Harry

Sul lungomare di Olbia arrivano nuovi alberi più alti e robusti.

Il ciclone Harry si è abbattuto sui viali alberati più prossimi al lungomare di Olbia, tanto che alcuni di essi erano stati transennati. Gli alberi sul waterfront sono stati tutti sostituiti con esemplari più robusti e alti come quelli su via Genova. Uno di questi, sempre sulla via Genova, era diventato pericolante, ma è stato messo in sicurezza di recente.

Gli addetti questa mattina sul lungomare Poltu Ezzu erano al lavoro per la piantumazione di giovani alberi probabilmente della specie Jacaranda mimosifolia. Alberi robusti dotati di una crescita molto veloce oltre ad avere una fioritura colorata e molto scenografica durante il periodo primaverile. La città rivive dopo la tempesta che si è abbattuta nei giorni scorsi sul Mediterraneo, causando gravi danni in molte parti dell’Isola e nel Sud Italia.

