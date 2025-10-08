Due trolley rubati e abbandonati nella periferia di Olbia

Non è finita la stagione dei furti a Olbia.

Due nuovi trolley abbandonati nella periferia di Olbia, probabilmente rubati ai turisti che anche a ottobre hanno scelto la città per le loro vacanze. Le valigie sono state lasciate in zona Isticcadeddu e a segnalarle una residente della zona, che ha condiviso sui social le foto che ritraggono i due bagagli.

I.F. sul suo profilo social fa sapere che uno dei due trolley è pieno e potrebbe, dunque, contenere gli effetti personali del proprietario. La foto ha cominciato a circolare nelle bacheche con la speranza che chi ha subìto il furto possa almeno riavere presto indietro i suoi bagagli.

