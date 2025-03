Ruba una pianta da un bar ad Arzachena, ma viene filmata

Il furto in un bar chiuso ad Arzachena.

Ad Arzachena una donna ha sradicato una pianta da un bar e se l’è portata via, ma la telecamera l’ha ripresa. E’ la denuncia via social del proprietario di un bar della città, che ha raccontato l’episodio avvenuto nel locale chiuso intorno alle 20:37 di ieri era, 30 marzo.

Il proprietario ha raccontato sul gruppo “Sei di Arzachena se…” che la donna “è passata a piedi davanti al bar chiuso e ha deciso di portarsi via una pianta di mandarini cinesi dal nostro vaso, sdradicandola dalla terra”.

”Peccato che la signora non si é accorda che ci fossero le telecamere”, fatto sapere il titolare dell’attività che ha sporto denuncia alle forze dell’ordine. “Non é la questione economica che ci crea problemi, ma il gesto. Non esiste più rispetto per niente, se fosse venuta a chiederla avremmo potuto anche regalarla”, si è lamentato il titolare.

