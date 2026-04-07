Loiri, tentano il colpo a Pasquetta ma vengono presi: due in carcere e uno ferito

Un tentato furto a Pasquetta a Loiri Porto San Paolo.

Tre persone sono state arrestate per un tentato furto a Loiri Porto San Paolo. Fortunatamente i carabinieri sono riusciti a sventare il colpo. Nel tardo pomeriggio di ieri, nella periferia del paese, tre soggetti si sono introdotti all’interno di un’abitazione approfittando dell’assenza dei proprietari, intenti a trascorrere la festività.

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A seguito della segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112, i militari della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia sono intervenuti con estrema tempestività, avviando immediatamente le ricerche. Il rapido coordinamento con la locale Compagnia Barracellare, unitamente all’attività svolta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, ha consentito di intercettare i presunti responsabili a breve distanza dal luogo del fatto e di bloccarli in flagranza, mentre erano ancora in possesso della refurtiva.

I ladri presi, uno ferito.

L’intero bottino, costituito da oggetti e monili di valore, è stato completamente recuperato e restituito ai legittimi proprietari. Al termine delle formalità di rito, due degli arrestati sono stati associati presso la Casa Circondariale di Sassari, mentre un terzo è stato ricoverato presso l’ospedale di Olbia, dove si trova tuttora piantonato.

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