Nuovi campetti al parco Fausto Noce di Olbia: avanzano i lavori – FOTO

I lavori al parco Fausto Noce di Olbia.

Il parco Fausto Noce di Olbia diventa sempre più sportivo con la realizzazione di nuovi campetti colorati. I nuovi campi, attualmente in corso d’opera, sono adibiti per diverse discipline sportive che vanno dal basket al tennis. I cantieri stanno nascendo davanti e lateralmente al Pala Deiana (completamente ristrutturato) e vicino al parco giochi.

I nuovi campetti.

Cinque anni fa nel grande polmone verde olbiese era stato realizzato il primo campo da basket, mentre sono in corso quelli della pista di atletica. Con i recenti cantieri in aree del parco che erano poco utilizzate si va ad ampliare la vocazione sportiva del Fausto Noce. In definitiva, l’apertura di questi nuovi cantieri non rappresenta soltanto un potenziamento infrastrutturale, ma sancisce una vera e propria evoluzione dell’identità del parco.

Riqualificazione del parco.

Recuperando spazi rimasti a lungo ai margini e restituendo loro una funzione attiva, il parco smette di essere un semplice polmone verde per trasformarsi in un distretto sportivo integrato e moderno. Questa trasformazione permette di ricucire il tessuto urbano attraverso il benessere fisico, offrendo a cittadini e atleti un’area in cui la natura e l’agonismo convivono in perfetta armonia. Il risultato finale è una visione ambiziosa che proietta il parco verso il futuro, confermandolo come il cuore pulsante della socialità e della vitalità sportiva della città.

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