Continuità territoriale e zona franca: l’incontro tra Sanna e Salvini

Vanni Sanna e il vertice con il ministro Matteo Salvini a Olbia.

Dopo il passaggio a Olbia del leader della Lega Matteo Salvini, non si è fatto attendere il commento dell’assessore comunale e coordinatore provinciale Vanni Sanna, che ha preso parte al confronto

politico insieme ad altri esponenti del partito.

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Le parole di Sanna.

È stato un confronto concreto e costruttivo – ha dichiarato Sanna – in cui abbiamo riportato al centro dell’attenzione due questioni fondamentali: la zona franca e la continuità territoriale. Sul tema della zona franca, battaglia ormai storica dello stesso Sanna, l’assessore ha ribadito la necessità di passare dalle dichiarazioni ai fatti.

“Parliamo di uno strumento che può rappresentare una svolta reale per lo sviluppo economico dell’isola, già presente nel nostro statuto, ma che da troppo tempo resta inattuato. Serve una volontà politica chiara e condivisa per renderlo operativo”, ha aggiunto. Altro punto cruciale emerso durante l’incontro riguarda l’insufficienza dell’attuale sistema di continuità territoriale: “Ho evidenziato come i collegamenti da e per la Sardegna continuano a essere inadeguati rispetto alle esigenze di cittadini e imprese. Non si tratta solo di frequenze, ma anche di costi e accessibilità. È un limite che penalizza fortemente il nostro territorio”.

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